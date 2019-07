Duecento atleti al Montagna per il Grand Prix Polytan

La Spezia - Grand Prix Polytan di atletica in scena al Montagna domani pomeriggio giovedì 4 luglio e il prossimo martedì 16 luglio. Oltre duecento atleti provenienti da varie regioni si sfideranno nelle discipline della corsa dei lanci e dei salti. Organizza Duferco Atletica Spezia con il patrocinio del Comune della Spezia e della Fidal con la collaborazione dei giudici di gara, Fic e Fmsi. Tra i numerosi partecipanti spicca il talento di Larissa Iapichino miglior atleta italiana della categoria allievi. La 2002 figlia di Fiona May e Gianni Iapichino il 22 giugno ai campionati italiani allievi di Agropoli ha centrato nel salto in lungo la misura di 6,64 metri, nuovo record italiano under 18 e under 20, miglior prestazione mondiale stagionale under 20 e tra le dieci migliori prestazioni italiane di sempre.

Per lei domani al Montagna la sfida e sulla distanza dei 110 ostacoli, obiettivo nuovo record nazionale. Il meeting con inizio gare alle 16,30 è riservato alle categorie assolute con classifiche combinate per gruppi di specialità e gare di contorno giovanili. La società presieduta da Stefano Mei e diretta da Chicco Leporati ringrazia gli sponsor la Duferco Energia, La Bireta, Reda Milano, Sportlife, forno Rizzoli, Riviera Boat Resort, il Parco del Colombaio e lo Spezia calcio che mette a disposizione il parcheggio ospiti.