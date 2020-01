Due strade: un mercato per limare o per sognare

La Spezia - Il biglietto d'aereo è stato stampato ieri in una nota agenzia di viaggi di Migliarina. Delano Burgzorg torna in Olanda dopo 8 presenze e poco più di 300 minuti di serie B italiana. Illusorio fu l'esordio in Coppa Italia contro la Pro Patria in cui si distinse con un gol e un assist, il suo approccio con il "calcio" non è stato dei più felici e per lui la stagione continuerà in patria o comunque in Nord Europa. Starà al suo procuratore trovare una sistemazione in prestito fino a giugno. Nelle ultime conferenze stampa Vincenzo Italiano ha battuto sul tasto della necessità, per chi gioca di meno, di accettare la panchina e farsi trovare pronto a chiamata in corso. Pare che proprio Burgzorg sia quello che meno ha mostrato di digerire la prospettivao. Lo Spezia non mollerà il calciatore in ogni caso, anche perché in estate fu pagato 400mila euro per il solo cartellino e perché si tratta di un 21enne con ampi margini di miglioramento.



Venerdì alle 20 si chiude il calciomercato e si prospetta per Guido Angelozzi una settimana di lavoro interessante. Lo Spezia ha una sola operazione già fatta e solo da annunciare, ovvero l'arrivo di Luigi Vitale, terzino sinistro dell'Hellas Verona di grande esperienza. Ingresso che apre le porte alla rinuncia ad un difensore di fascia: Simone Bastoni e Juan Ramos saranno in sovrannumero anche in virtù dello spostamento di Marchizza a sinistra. Variante questa che apre eventualmente le porte ad un altro centrale di difesa (il "giocatore di struttura" di cui parlava Italiano giovedì pomeriggio in conferenza) che potrebbe essere il giovane Joao Silva del Trapani come quarto centrale dopo Erlic, Capradossi e Terzi.

In avanti almeno un'uscita, con il ventilato passaggio di Sveinn Gudjohnsen alla Pergolettese. L'islandese è ormai chiuso da Nzola e Galabinov, i cui problemi fisici dovrebbero ormai essere definitivamente alle spalle. Oltretutto il Ragusa di Crotone mostra di poter essere efficace anche da punta centrale, posizione su cui Angelozzi aveva dato garanzie al momento della scelta, mostrando di averci visto giusto. Per il figlio d'arte sarebbe un'altra occasione di fare esperienza dopo una prima parte di campionato comunque positiva durante il periodo di emergenza.

A quel punto il mercato aquilotto potrebbe essere terminato. Rimane in piedi il colpo a sensazione, a cui Angelozzi ha lavorato negli scorsi giorni: Antonio Di Gaudio, trentenne ala sinistra scaligera fuori rosa con Juric. Trattativa difficile ma non impossibile; si può chiudere sulla base di un prestito e con la compartecipazione del club di appartenenza nel pagamento dello stipendio del calciatore, che ha cifre da serie A. Stessa formula usata per garantirsi in estate Ragusa, che percepisce 450mila euro annui di cui 150mila gravano sul monte ingaggi dei bianchi, solidamente sopra i 7 milioni stagionali. Con Di Gaudio dentro e Burgzorg fuori il conto delle ali arriverebbe a cinque: Gyasi, Ragusa, Federico Ricci, il veronese e Soufiane Bidaoui, in scadenza di contratto tra pochi mesi e con richieste che al momento sembrano fuori budget per il club di Via Melara. Tra il belga e lo Spezia non si registrano avvicinamenti sostanziali.



Infine la fascia di capitano messa al braccio di Luca Mora ieri allo "Scida" (per presenze sarebbe in teoria toccata al "centenario" Maggiore) è più di un segnale di come lo Spezia non intende privarsi del barbuto centrocampista. Anche Gennaro Acampora ha fornito garanzie, anche se rimane in ballo l'interesse del Livorno prima smentito e poi ammesso dallo stesso Spinelli negli scorsi giorni. Alla fine potrebbero rimanere entrambi blindando così il reparto che perderebbe il solo DJ Buffonge, devastante in Primavera ma evanescente in prima squadra.