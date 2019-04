Due spezzini in stage con la Nazionale di Roberto Mancini

La Spezia - Ci sono anche Francesco Cassata e Nicolò Zaniolo tra i convocati per lo stage della nazionale maggiore che si svolgerà lunedì 29 e martedì 30 aprile. Roberto Mancini ha deciso di includere due tra i centrocampisti giovani più in vista della serie A tra i 35 calciatori che si raduneranno entro le ore 12 di lunedì 29 presso il Centro tecnico federale di Coverciano, dove nel pomeriggio svolgeranno il primo allenamento. Una seduta di lavoro è prevista anche la mattina della giornata seguente, martedì 30, prima della chiusura dello stage.

Oltre allo staff della Nazionale A, saranno presenti i tecnici dell’Under 21 Luigi Di Biagio e dell’Under 20 Paolo Nicolato e il coordinatore delle Nazionali Giovanili del Club Italia Maurizio Viscidi, nell’ottica del lavoro di raccordo e coordinamento tra il Club Italia e le nazionali azzurre soprattutto in vista dei prossimi impegni, il Campionato Europeo per l’Under 21 e il Mondiale per l’Under 20.