Due sole gioie a Carpi, campo quasi sempre stregato per lo Spezia

La Spezia - Anche nel marzo scorso il Carpi veniva da un periodo negativo quando si trovò ad ospitare lo Spezia al "Cabassi". Finì 1-0 con una rete di Di Gaudio nei primi minuti; poi difesa a oltranza contro i bianchi che vivevano del grande problema di non avere bocche da fuoco a parte Granoche. Mimmo Di Carlo aveva mandato in campo Chichizola. De Col, Valentini, Terzi, Migliore. Errasti, Djokovic (45' Sciaudone), Pulzetti (63' Baez). Piccolo, Granoche e Mastinu (79' Piu).

E' davvero un campo stregato quello degli emiliani per i bianchi, la vittoria in campionato manca addirittura dal 1975, quando Gori, Frigerio e Biloni firmarono un 1-3 fondamentale per la salvezza finale della squadra di Corradi. Da allora sette pareggi e tre sconfitte, quasi sempre pochi gol e poco spettacolo. In serie B è match solo di recente visto che la cadetteria è materia di questi anni per il Carpi. Nel 2014 gli ospiti andarono vicini a vincere ma Memushaj nel finale pareggiò il vantaggio di Giannetti. Devis Mangia mandò in campo Leali, Lisuzzo, Sammarco, Giannetti, Bellomo (78' Scozzarella), Magnusson, Seymour, Schiattarella, Ferrari, Bianchetti e Rivas (88' Catellani). Piccola parentesi in Coppa Italia di Lega Pro con l'1-2 dei ragazzi di Michele Serena con le reti di Marotta e di Guerra.