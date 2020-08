Due settimane di riposo e poi via verso la Serie A

La Spezia - Prima il meritatissimo riposo, poi via verso la massima serie. Dopo la storica notte di giovedì che ha consegnato lo Spezia di Italiano alla storia aquilotta, staff e calciatori potranno godersi ora due settimane di ferie, in un periodo nel quale in una situazione normale sarebbero stati invece alle prese con le prime uscite della nuova stagione. Come noto l'emergenza Covid ha stravolto tutto e anche i tempi del calcio, che riprenderà con la Serie A il prossimo 19 settembre.



Poco meno di un mese nel quale il club dovrà allestire la prima, grande, avventura fra le big del calcio. In primis toccherà al patron Gabriele Volpi dare le direttive per la nuova stagione, partendo dalla ferma volontà di trattenere sia Angelozzi che Italiano. Poi, presumibilmente fra una decina di giorni, prenderà il via il mercato. Dovrebbe invece partire all'inizio della seconda settimana di settembre il ritiro che sarà ancora a Sarnano, nelle Marche, dove un anno fa era iniziata la stagione finita due giorni fa con la promozione. Con la località infatti la dirigenza aveva firmato un contratto che prevedeva proprio l'opzione per un'ulteriore stagione e visto come è andata non si cambierà. I tempi stretti imporranno propabilmente una permanenza di non più dieci giorni nei quali si getteranno le basi per l'esordio in Serie A che sarà presumibilmente in trasferta e in casa di una grande. Il conto alla rovescia è iniziato.