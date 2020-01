Due settimane da leoni per tornare a dare l'assalto alla storia

La Spezia - Tre partite al Picco in due settimane prima di migrare a sud. Il calendario dello Spezia offre la possibilità di vedere all'opera da vicino la squadra di Vincenzo Italiano nei prossimi giorni, proprio nel momento in cui gli aquilotti hanno la possibilità di spiccare il volo per posizioni di classifica che solo due mesi fa sembravano un miraggio. Si inizia sabato 1° febbraio con il Pordenone, poi l'11 e il 15 arrivano la Cremonese per il recupero e l'Ascoli per la 24esima giornata. In mezzo una capatina a casa Cosmi. La prospettiva è di affrontare questa quaterna ravvicinata con gli innesti di Vitale e Di Gaudio già in squadra e una rinnovata fiducia in un girone di ritorno che può dire ancora tanto.

Lo Spezia oggi è a +4 sui play out e a -2 dai play off, ma con una partita in meno giocata. Questo significa che anche il secondo posto, oggi a -7 è poi così lontano. E quel secondo posto oggi è appannaggio del Pordenone, la prima avversaria di un mese che si prospetta tutto da seguire. Italiano è a metà salita sulla via degli spareggi, che con 55 punti dovrebbero essere garantiti anche con una classifica folle come quella di quest'anno. Intanto l'entusiasmo derivato dalla vittoria di Crotone è lì da far lievitare a partire da sabato.