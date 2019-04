Due sconfitte su due per lo Spezia allo "Zaccheria"

La Spezia - Due soli precedenti per lo Spezia a Foggia e sono due sconfitte. La prima risale alla Coppa Italia di Lega Pro 2011/12, partita di ritorno. Vinsero i padroni di casa con un gol di Lanteri, mettendo mezzo piede in finale. Ma non avevano fatto i conti con l'imprevedibile squadra di Michele Serena, che al ritorno avrebbe surclassato gli avversari con un 6-0 e alla fine vinto quel trofeo. In campo allo "Zaccheria" c'erano Conti, Chianese, Murolo, Bianchi, Ricci, Ferrini (25'st Lollo), Casoli, Lazzoni, Pedrelli (33'st Madonna) Testini ed Evacuo.

Finì invece 2-1 la sfida dello scorso campionato, decisa da uno splendido gol in rovesciata del difensore Tonucci. Entrambe già fuori dai play-off, fu una specie di spareggio tra le deluse. Fabio Gallo mandò in campo Manfredini, Terzi (19’st Marilungo), Giani, Ceccaroni, De Col, Maggiore (30’st Ammari), Bolzoni, Mora, Augello, Granoche e Forte (19’st Mulattieri). Ultimo gol in trasferta con la maglia bianca per Marilungo.