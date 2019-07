Due ori, un argento, due bronzi: Velocior sugli scudi a MIlano

La Spezia - La Canottieri Velocior 1883, storica società remiera spezzina, rientra dal Festival dei Giovani di Milano di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio con un ricco bottino di medaglie e importanti piazzamenti. Gli atleti bianco azzurri hanno ottenuto nei tre giorni di gare due ori, un argento, due bronzi, oltre a alcuni piazzamenti importanti. Ecco tutte le medaglie e tutti i piazzamenti della Canottieri Velocior 1883 della Spezia: Venerdì 5 luglio: Argento nel Doppio Allievi C Maschile con Mammi Christopher e Menchelli Mario. Quinto posto nel Singolo Cadetti Maschile con Grossi Gabriele; nel Doppio Allievi B2 Maschile con Grasso Giovanni Battis e Vannini Gianluca; sempre nella categoria Doppio Allievi B2 Maschile con Capri Davide e Rapallini Matteo; nel Singolo Cadetti Femminile con Stella Giorgia.

Sesto posto nel Doppio Cadetti Maschile con Lucchinelli Andrea e Esposito Filippo. Due Settimi posti nel Singolo Cadetti Maschile con Pasini Giacomo e con Mori Biagio.



Sabato 6 luglio: Oro nel Singolo 7,20 Allievi B2 Maschile con Rapallini Matteo; nell’Otto Cadetti Maschile Equipaggio Misto con Esposito Filippo e Lucchinelli Andrea. Bronzo nel Quattro di Coppia allievi B2 Maschile con Capri Davide, Grasso Giovanni Battis, Rapallini Matteo e Vannini Gianluca. Due Quarti posti nel Singolo Cadetti 7,20 Maschile con Grossi Gabriele e Pasini Giacomo; nel Singolo 7,20 Allievi B2 Maschile con Capri Davide. Quinto posto nel Singolo 7,20 Cadetti Femminile con Stella Giorgia Stella Giorgia; nel Singolo Allievi C Maschile con Mammi Christopher; nel Singolo Allievi 7,20 B2 Maschile con Grasso Giovanni Battis. Sesto posto nel Singolo 7,20 Allievi B2 Maschile con Vannini Gianluca. Settimo posto nel Singolo Cadetti 7,20 Maschile con Mori Biagio; nel Singolo Allievi C Maschile con Menchelli Mario. Ottavo posto nel Quattro di Coppia Allievi C Maschile equipaggio misto con Mammi Christopher e Menchelli Mario.



Domenica 7 luglio: Bronzo nel Quattro di Coppia Allievi B2 Maschile con Capri Davide, Grasso Giovanni Battis, Rapallini Matteo e Vannini Gianluca. Quarto posto nel Singolo 7,20 Allievi C Maschile con Menchelli Mario; nel Quattro di Coppia Cadetti Maschile con Esposito Filippo, Grossi Gabriele, Lucchinelli Andrea e Pasini Giacomo. Quinto Posto nel Singolo 7,20 Allievi C Maschile con Mammi Christopher. Sesto posto nel Quattro di Coppia Cadetti Femminile equipaggio misto con Stella Giorgia. Per essere sempre aggiornati sulle attività agonistiche e non solo della Velocior 1883, cliccare “mi piace” sulla pagina Facebook “Canottieri Velocior 1883 asd”.