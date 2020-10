Due membri dello staff della Juventus positivi al Covid19

La Spezia - "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff". Con una nota sul proprio sito ufficiale, il cluv torinese chiarisce che "non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo.

La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".