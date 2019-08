Due match alle 18, quattro alle 21. La B è già uno spezzatino alla prima

La Spezia - Si alza finalmente il sipario sulla serie B 2019/20 che, dopo la pausa estiva, si ritrova per iniziare una nuova, appassionante, stagione. Dopo l’anticipo tra Pisa e Benevento, come oramai da tradizione condito da una cerimonia ricca di fascino, oggi in programma altre sei gare.

Alle 18 sono in programma due match: il derby calabrese tra Crotone e Cosenza e la sfida tra la Salernitana di Ventura e il Pescara di Zauri. Alle 21 in campo l’Ascoli, che dopo l’antipasto di Tim Cup ritrova al Del Duca il Trapani, il Cittadella che riceve al Tombolato lo Spezia, il Venezia che ospita la Cremonese e la Virtus Entella che se la vedrà al Comunale contro il Livorno dell’ex Breda. Domenica alle 18 esame Juve Stabia per l’Empoli, alle 21 Perugia-ChievoVerona. Chiude la prima giornata il match della Dacia Arena tra Pordenone e Frosinone.