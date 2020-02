Due maestri d'eccezione per la Muay Thai Piccioli

La Spezia - Ancora una volta la Muay Thai Piccioli ha colpito nel segno, portando nella nostra città due assi delle arti marziali come Matteo Riccetti e Enrico Carrara, pluricampioni nelle discipline di competenza.

Matteo “Fudo” Riccetti, è stato campione italiano “K1 WTKA”, vincitore dell’European MMA League, del titolo Matside in the Cage, e detentore del record per il ko più veloce, di soli 5 secondi, mentre Enrico “The Fog” Carrara, due volte campione italiano, ha vinto lo scorso settembre della 60^ edizione del famoso “Lion Fight” a Las Vegas, medaglia di bronzo ai mondiali WFM a Bangkok e ai campionati del mondo IFMA, sempre nella specialità Muay Thai.

Entrambi appartenenti alla Asd Kurosaki Dojo di Pisa del maestro Simone Benedettini, i due campioni hanno tenuto uno stage dedicato agli atleti della scuola di boxe thailandese spezzina, dove allenano i due istruttori Nicola Piccioli e Fabio Luminiello, grandi amici del team pisano. Ottima l’opportunità per i partecipanti al seminario di migliorare le tecniche consentite nella Muay Thai e di ammirare in azione due ottimi protagonisti nel mondo degli sport da ring.

Un altro grande momento di crescita sportiva per la scuola spezzina che opera presso la palestra Gold Gym in via Gramsci 52 e che nei mesi scorsi aveva già ospitato due big come Imane Hamza, due volte campione del mondo di K1 e il pluricampione iridato Khieo Itthipol Akkasrivorn.