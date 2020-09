Due anni dopo l'esordio con lo Spezia, Corbo torna in serie B

La Spezia - Era il maggio del 2018, Gabriele Corbo veniva gettato nella mischia sul campo dell'Avellino da capitano della Primavera. Prima e unica presenza con la maglia della prima squadra dello Spezia, sarebbe stato ceduto da lì a pochi mesi da Guido Angelozzi al Bologna, con allegata plusvalenza. Due anni dopo, il difensore centrale torna a calcare i campi della cadetteria andando in prestito all'Ascoli. A vent'anni, finalmente l'occasione di misurarsi con il calcio dei grandi in maniera continuativa dopo le 3 presenze in massima serie delle ultime due stagioni.