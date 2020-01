Dubbi a sinistra Marchizza o Ramos, Mastinu o Mora?

La Spezia - Parte dalla panchina M'Bala Nzola alla sua prima convocazione con lo Spezia. Una manciata di allenamenti per riprendere confidenza con il pallone e il francese è già inserito nel gruppo dei 23 che questo pomeriggio affronta il Cittadella. Prima volta nell'anno in cui a Italiano tocca mandare un ragazzo in tribuna: tocca a DJ Buffonge. Non c'è ancora Galabinov, che invece si candida a partire per Crotone tra una settimana. Non c'è inoltre Bidaoui, che andrà aspettato ancora. Il resto è abbondanza.

Anche Marchizza, che ha un dito steccato, è papabile di partire dal primo minuto. Buone le sue prestazioni da terzino sinistro, potrebbe garantire copertura a Mastinu versione mezzala a lavorare con Gyasi nello scambiarsi sulla linea del fallo laterale. Ma per la catena mancina ci sono in lizza anche Ramos, ovviamente da terzino, e Mora che a Chiavari per il boxing day aveva mostrato uno stato di forma in grande crescita. I dubbi sono soprattutto questi, con Matteo Ricci destinato ancora alla panchina. Probabile formazione: Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mastinu; Ragusa, Gudjohnsen, Gyasi.



Qui Cittadella. "Sulla via del recupero De Marchi e Panico ma non ancora a disposizione. Ai box anche Camigliano (sciatalgia) e Branca (distorsione alla caviglia) che restano a lavorare a Cittadella. Non convocato Vrioni". Così il sito ufficiale del Cittadella sulle convocazioni di Roberto Venturato, che proverà a fare un altro scherzo allo Spezia dopo quello dei play-off. Sarà ancora 4-3-1-2 con un "falso dieci" in D'Urso dietro a Celar e allo spauracchi Diaw. Davanti a Paleari si schierano i soliti Ghiringhelli, Adorni, Perticone e Benedetti. In mezzo Vita, Iori e Gargiulo.