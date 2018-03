Dreaming Gymnastics, brilla la stellina di Letizia Asslani

La Spezia - Grandi soddisfazioni per la Asd Dreaming Gymnastics alla seconda prova del campionato regionale individuale Gold Allieve che si è svolto sabato 3 marzo a Genova. A rappresentare la giovane società, fondata a maggio del 2015 dal responsabile tecnico e tecnico regionale riconosciuto dalla Federazione Ginnastica D'Italia Samantha Marchi, c'erano Letizia Asllani, classe 2009, che nella categoria Allieve 1, dopo aver avuto già buoni risultati alla prima prova con il quarto posto in classifica, riesce a salire sul terzo gradino del podio contro ben dieci bambine, le più brave della regione Liguria in questa massima categoria federale. Per questa piccola ginnasta è stata la prima esperienza in una pedana agonistica FGI con un programma tecnico di altissimo livello ed oltre alla medaglia di bronzo è riuscita a conquistare un pass per la fase di zona tecnica (ex interregionale) che si svolgerà nel week del 24/25 marzo ad Arcore.



Bellissima presenza della Dreaming nella pedana federale anche per le compagne di Letizia del settore Silver che hanno affrontato la seconda prova il 25 febbraio (nella categoria Allieve) e il 4 marzo (nella categoria Junior/ Senior).

LIVELLO A: sfiora il podio Chiara Luisa Quber (A2) ; Medaglia d'argento per Clizia Costa (A4).

LIVELLO B: quarto posto per Sofia Pieroni (A3); Michela Favetti settimana classificata e Giulia Vizzotto nona (A4); Ylenia Vizzotto settima classificata (J2).

LIVELLO C: secondo gradino del podio per Emily Guidi (A4).

LIVELLO D (massima divisone Silver ): Giulia Cioli vice campionessa regionale e Roberta Fabio sesta classificata.



Prossimo appuntamento federale per loro saranno i campionati Nazionali Silver che si terranno a fine giugno a Rimini.

Grande la soddisfazione delle tecniche Samantha Marchi, Rayna Slavcheva Slavova e della coreografa Marina Setti.