Dr Ferroviaria ok contro Casale Monferrato

La Spezia - Torna a vincere la Dr Ferroviaria dopo “l'incidente” di percorso del precedente turno di campionato che ha visto gli spezzini subire una immeritata sconfitta con Tortona. Gli aquilotti non si sono fatti irretire dagli avversari imponendosi sia tatticamente che fisicamente, dominando la gara dal primo all'ultimo minuto. Solita partenza al “fulmicotone” degli aquilotti che segnano dopo pochi minuti dall'inizio della gara con Hughie Molloy che sfrutta molto bene una veloce azione della linea dei trequarti. Gabrielli non trasforma dalla piazzola (5-0). Dr Ferroviaria preme ancora sull'acceleratore e si rende pericolosa con veloci azioni alla mano della linea arretrata. Purtroppo un banale errore nella trasmissione dell'ovale consente ad un giocatore avversario di intercettare la palla e di segnare la più facile delle mete che porta gli ospiti in vantaggio (5-7). Pronta la risposta degli aquilotti che immediatamente ribadiscono la loro superiorità, segnando due mete, una del capitano Germano Battezzati al termine di un’azione da maul avanzante ed un’altra ancora con Hughie Molloy. Quando le squadre vanno al riposo gli spezzini hanno già un buon margine di vantaggio (15-7).



Nella ripresa la gara diventa più nervosa e l'arbitro ha dovuto estrarre in due occasioni il cartellino giallo ed espellere due giocatori piemontesi un pò “troppo agitati”. La Dr Ferroviaria è comunque padrona del campo e segna altre tre mete, due di Marco Sturlese ed una con Adil Tabi. Luca Gabrielli fino a quel momento non troppo fortunato con i calci dalla piazzola, ritrova la consueta precisione e trasforma tutte e tre le mete. Risultato finale 36 a 7.

Nel corso della ripresa come consuetudine il tecnico aquilotto Gianluca Cartoni ha utilizzato i giocatori a disposizione in panchina. A tre turni dalla fine della regular season continua quindi la marcia della Dr Ferroviaria verso i play off, ma guai a distrarsi. Serve infatti ancora almeno una vittoria per avere la matematica certezza di arrivare primi nel girone. Ora, come da tradizione, il campionato osserva un lungo periodo di sosta in concomitanza col “Sei Nazioni”. Il campionato riprenderà infatti domenica 22 marzo e vedrà la Dr Ferroviaria impegnata in trasferta col Val Tanaro. Nel match di andata gli aquilotti si imposero per 55 a 0 con mete di Vergassola, Battezzati, Hall, Mazzanti e Zamborlini. I ragazzi di Cartoni e Paradiso dovranno approcciarsi al match con i piemontesi con molta attenzione poiché il Val Tanaro è squadra temibile, soprattutto quando gioca di fronte al proprio pubblico.



Sabato 7 marzo la Dr Ferroviaria affronterà in un test match amichevole la squadra svizzera del Lugano che milita nella terza serie elvetica (la nostra serie B). L'incontro è previsto per le ore 18 al campo Pieroni della Pieve.

Formazione Dr. Ferroviaria Spezia: Hall, Singhateh, Mele, Mazzanti, Obuefi, Gabrielli, Tabi, Molloy, Vergassola, Sturlese (V.cap.), Baldini, Costa, Pecci, Battezzati (Cap.), Del Vecchio, Conte, Tendola, Sanchez, Catano, Seiadu, Brozzo, Camerota. Allenatori: Gian Luca Cartoni e Fabio Paradiso. Alti risultati: Lions Tortona - Val Tanaro 24-3, Saluzzo – Cus Piemonte Orientale 23-24. La classifica vede la Dr Ferroviaria a quota 35 punti con un vantaggio di undici punti sul Tortona (24) e tredici sul Cus Piemonte (22), seguono il Val Tanaro a 15, il Saluzzo a 3 punti e fanalino di coda a quota zero le Tre Rose di Casale Monferrato.



Delle giovanili in campo solo la Franchigia Ftgi Ligues 1 Under 18 che in una partita non bella “sportivamente” e sofferta perde in trasferta a Rivoli per 19 a 9. Gli aquilotti convocati Brancaleone Edoardo, Fabbri Cesare; Valentia Francesco e Adrian Zuniga. Altri risultati: San Mauro – Amatori Novara 26/21, Teckikabel VII Torino – FTGI Embriaci/2 72/10. Classifica: San Mauro punti 18, VII Torino 15, Rivoli 14, Ligues/1 punti 9, Novara 3, Embriaci/2 punti - 3. Fermi i principali campionati, il fine settimana vedrà scendere in campo il propaganda Dr Ferroviaria Spezia Under 6/8/10: sabato 22 febbraio alle ore 15,00 al Comuale Pieroni i giovanissimi aquilotti ospiteranno i mini ruggers del Rc Amatori Rugby, ApiSol, Cus Genova, Province dell’Ovest e Savona Rugby.