Doppio giorno di riposo, lo Spezia riprende domani

La Spezia - Battuto il Crotone nell'ultimo turno casalingo della regular season, è tempo di verdetti. Quelli che in un modo o nell'altro diventeranno definitivi al termine dell'ultima giornata anche se siamo a lunedì ed ancora devono giocare Foggia-Perugia. Dal risultato che verrà fuori stasera, qualcosa in più si capirà ma l'incredibile incroci di partite della giornata finale suggerisce a chi si impegna nelle casistiche di lasciar perdere: tantissime le variabili perch altrettante sono le squadre in gioco. Ad ogni modo lo Spezia va a Lecce contro una squadra che se vince va in serie A e i salentini questa gara la devono fare proprio visto che il Palermo, un punto sotto, riceve il Cittadella di Venturato. Aquile che riprenderanno domani, martedì 7 maggio in vista dell'impegno di sabato. Discorsetto e riscaldamento a partire dalle 11 al centro sportivo 'Comunale' di Follo.