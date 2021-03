Doppio botta e risposta tra Fiorentina e Milan, poi decide Calhanoglu

La Spezia - La Fiorentina resta nel terzetto dei 29 punti con Spezia e Benevento: la Viola infatti è stata battuta stasera in casa dal Milan nel match delle 18.00. Ben cinque le reti segnate al Franchi: avanti subito i rossoneri con Ibra e lesto pari di Pulgar al 17'. A inizio secondo tempo il vantaggio gigliato con l'intramontabile Ribery, sei giri di lancette più tardi il 2 a 2 siglato da Diaz. Al 73' la sentenza di Calhanoglu e Milan che rosicchia tre punti ai cugini nerazzurri, che però dovranno recuperare la partita con Sassuolo, saltata per i troppi positivi in casa Beneamata.