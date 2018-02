Doppia vittoria per i Los Thunder che salgono al secondo posto

Perli e Zoppi guidano il Canaletto ad una vittoria non scontata contro Ameglia. Un passo verso i playoff per Cadimare Pirates.

La Spezia - La settima giornata appena trascorsa lancia i Los Thunder che, grazie al successo nel recupero dell’incontro con la ASD Papini abbinato alla vittoriosa trasferta in quel di Lerici, hanno raggiunto il secondo posto in classifica, appaiando a 18 punti i Red Claws e superando, almeno momentaneamente, il DLF Rocco che ha osservato il turno di riposo. Giova ricordare che la squadra di coach Lamberti ha due partite in meno rispetto alle altre dirette contendenti, per cui la classifica potrebbe nuovamente vederla presto come seconda forza del campionato alle spalle della capolista Arci Canaletto. Giallorossi che, nella partita clou della settimana, hano superato non senza fatica, un coriaceo Csi Ameglia che, come dimostra il punteggio finale di 73-64, ha lottato fino alla fine prima di arrendersi ai primi della classe. Partenza decisa dei “canarini” che prendono subito 6 punti di vantaggio, Ameglia risponde colpo su colpo e, grazie alle triple di Romoli (16 punti) e alle penetrazioni di Capaccioli (10 punti), rimane in partita. Nel secondo quarto Ameglia prova a mettere in difficoltà gli avversari con la difesa a zona. Sale però in cattedra Perli (29 punti il suo score) che, con il “solito” Zoppi (21 punti), trascina la propria squadra alla vittoria finale. Da segnalare, tra le fila degli amegliesi, la buona prestazione di Poggi: 13 punti per lui.



Del doppio successo dei Los Thunder quello con il punteggio più in equilibrio è stato il match di recupero che li vedeva opposti agli “under” della ASD Papin: partita sempre in sostanziale equilibrio, rotto solo da un break di 8 punti nel secondo quarto e mantenuto poi fino alla fine. Più larga nel punteggio la vittoria contro un Lerici Basket che, alla lunga, ha dovuto arrendersi a una squadra, come detto, lanciata verso le zone alte della graduatoria. Il prossimo turno di campionato vedrà i Thunder scontrarsi proprio con Ameglia: partita dal pronostico incerto, dove Benevelli e compagni cercheranno la definitiva consacrazione e Ameglia farà di tutto per non farsi staccare dal gruppetto di testa.



Importante vittoria, in chiave play-off, per i Cadimare Pirates, che hanno avuto la meglio sulla ASD Papini; grazie a questa affermazione conquistano un settimo posto che, se il campionato finisse oggi, permetterebbe loro di evitare al primo turno di post-season la corazzata Canaletto. Ottavo posto occupato proprio dai giovanissimi della ASD Papini, che dovranno ora guardarsi le spalle dalle squadre che li inseguono. Fra queste i Las Spezia Thunas, i quali dovranno però aspettare turni più agevoli di questo: netta la sconfitta nel match che li vedeva opposti ad una squadra forte come i Red Claws. Concludiamo con il successo degli Amatori Carrara Legend sul fanalino di coda Euroboys; il buon inizio

della formazione spezzina sembrava poter mettere in difficoltà la squadra apuana. Alcune conclusioni di Ottomanelli dalla linea dei tre punti e il lavoro di Begali sotto canestro hanno però indirizzato la partita a favore della compagine toscana.



Questi i risultati completi e la classifica aggiornata:

Red Claws - LasPezia Tunas 79-31

CSI Ameglia - Arci Canaletto 64-73

Lerici Basket 50 - Los Thunder 68

Amatori Carrara - Euroboys 61-49

Cadimare Pirates- ASD C.Papini 51-42

Recupero 9a

Los Thunder - ASD C.Papini pol. 56-47



Classifica.

A.R.C.I. CANALETTO 24

RED CLAWS 18

LOS THUNDER 18

D.L.F. ROCCO 16

C.S.I. AMEGLIA 14

AMATORI CARRARA LEGENDS 10

CADIMARE PIRATES 8

ASD C.PAPINI POL. 6

LERICI BASKET 4

LAS PEZIA TUNAS 4

AT EUROBOYS 0