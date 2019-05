Doppia vittoria delle ragazze del Don Bosco alla coppa italia Csen

La Spezia - Due vittorie di qualità quelle ottenute nel kumite juniores dal Karate Don Bosco alla Coppa Italia Csen disputata a Montecatini Terme che ha visto Giorgia Mauriello e Alessia Guidetti salire sul gradino più alto del podio nelle nella categorie 53 e 66 kg. Successi come ha sottolineato soddisfatto il maestro Pellizza, arrivati attraverso un bel karate che ha privilegiato tecniche pulite e spettacolari come i calci a lungo provati durante gli allenamenti settimanali. La Mauriello in finale si è imposta 5-0 grazie a due calci circolari (mawashi) perfettamente controllati, uno alla testa da tre punti e l'altro al corpo da due punti. Alessia Guidetti ha primeggiato nella categoria più numerosa e difficile mostrando sul tatami grandi doti tecniche e fisiche. Da segnalare il bel calcio mawashi con cui in semifinale ha battuto un agguerrita bresciana, e il meraviglioso uramawashigeri (calcio circolare inverso sempre alla testa) con cui ha fatto sua la finale vincendo anche vinto una borsa di studio "Un sorriso per Andrea" del valore di 250 euro che userà per gli studi di grafica. Bene anche le giovanissime Chiara Angeli e Nida Morinaj rispettivamente argento e bronzo.