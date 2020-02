Doppia seduta per un Benevento modello "Vecchia Signora"

La Spezia - Una doppia seduta d'allenamento al centro sportivo “Imbriani” per preparare la gara contro lo Spezia alla caccia di nuovi record. Il Benevento, grande favorita della serie B, ha mantenuto pienamente le attese, dominando in lungo e in largo questo campionato come pochi club sono riusciti nella storia. Una sorta di Juventus, la più nobile delle decadute che nel 2007 scese in B per vicende di giustizia sportiva, ma senza il blasone della Vecchia Signora. Basti pensare che i numeri incoronano Viola e compagni oltre il dominio che quell'anno fu dei bianconeri di Deschampes: al di là dei 60 gol fatti ci sono soprattutto i 13 subiti che ne fanno, come dicono nella città delle Streghe, la squadra meno perforata d'Europa. Ieri pomeriggio la rosa di mister Inzaghi, che va in gol da sedici gare ininterrottamente, si è ritrovata per iniziare la settimana di lavoro. Dopo una prima fase di attivazione muscolare a secco, è stata divisa in due gruppi: esercizi defaticanti per coloro che sono scesi in campo nella gara contro l’Entella, lavoro aerobico e partite a campo ridotto per gli altri. In programma una doppia sessione. Programma differenziato in campo per Gyamfi e Kragl. Vokic, invece, ha proseguito il personale percorso riabilitativo.