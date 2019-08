Dopo nove anni il Cadimare ritorna a indossare la corona

La Spezia - Le chiacchiere stanno a zero. Adesso è il momento di fare sul serio, di scrivere l'ultima pagina di questa prima domenica di agosto alla Morin. I senior sono in acqua da quasi un'ora e dopo il riscaldamento è stato il momento di rendere omaggio ai caduti del mare. Poi si sono portati alle sagole, mentre la tensione in banchina è salita alle stelle.

Cadimare, Canaletto, Fossamastra e l'outsider Fezzano. Questi gli armi sui quali i bookmakers punterebbero per la vittoria che conta di più.



Il mare è in perfette condizioni. Si attende solamente lo sparo dello starter. Poi saranno duemila metri di passione.



Partiti! Schiena e braccia, schiena e braccia. Sino alla boetta del via non c'è nemmeno il tempo per respirare: Cadimare, Canaletto, Fossamastra e Fezzano partono alla grande, solcando il mare come lame nel burro.

Dopo i primi cinquecento metri i bianconeri sono in vantaggio: alla boa svoltano per primi i quattro vogatori dell'armo numero 4, seguiti da Le Grazie, Fezzano, Canaletto e Fossamastra.

Alla seconda boa il pegaso è ancora davanti, ma gli avversari immediatamente dietro sono i verdi del Fezzano. Subito dopo la virata è di Canaletto, Fossamastra e Le Grazie. Il sostegno degli Squatter '99 è assordante mentre la poppa si allontana per i terzi cinquecento metri.

Situazione invariata ai millecinque, ora schiena e braccia fanno più male, ma il cervello è insensibile. Bisogna dare tutto, per rintuzzare il ritorno degli avversari o per ricucire lo strappo e involarsi verso il trionfo.

Ma oggi è il giorno dei pirati e non ci sono recuperi che tengano. Il Cadimare taglia il traguardo con la sua gente già in mare. Dopo nove anni la borgata più vincente del golfo è ritornata a indossare la corona.



Una gioia infinita, quella dei cadamoti, che come sempre hanno vissuto con la passione a mille gli undici minuti della gara. Tra loro anche Jody Basso, uno dei cuori pulsanti della tifoseria bianconera, che proprio questa mattina è diventato padre di una splendida bambina. Per lui il 4 agosto 2019 sarà davvero un giorno indimenticabile.

E una parte del merito va a Elia Grieco, Nicholas Vischio, Samuele Villa De Angelis e Gregorio De Luca timonati da Matilde Lavalle e allenati da Giuseppe Grieco. Sono loro i signori del Golfo.



I tempi

Cadimare 11' 10'' 79

Fezzano 11' 14'' 86

Le Grazie 11' 17'' 86

Muggiano 11' 21'' 16

Fossamastra 11' 21' 42

Porto Venere 11' 21'' 70

Canaletto 11' 22'' 86

Marola 11' 25'' 75

Venere Azzurra 11' 43'' 89

Tellaro 11' 45'' 72

Lerici 11' 49'' 36

San Terenzo 11' 55'' 46

Crdd 11' 57'' 89