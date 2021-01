Dopo Saponara, nuovi ingressi solo dopo le cessioni degli esuberi

La Spezia - Un blitz per avere Saponara subito, anticipando il Parma e qualche altro club che aveva preso informazioni. Ora però è tempo di sfoltire per Mauro Meluso, che sulla celerità nell'assottigliare la rosa gioca l'efficacia del suo operato invernale. Non manca mercato per Mora e Bartolomei: integri, duttili, capitani ed esperti di promozioni. Non sono casi spinosi, perché entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno. Lo Spezia però si fa proattivo nel cercare in prima persona una soluzione per i due centrocampisti, anche per una questione di rispetto e riconoscenza nei confronti di due professionisti encomiabili.

Spal per il mancino e Cremonese per l'assistman da doppia cifra rimangono le piste più interessanti al momento. Solo dopo Meluso muoverà per un terzino destro e un'ala. Infine si attende il rientro di Galabinov dall'infortunio per capire le intenzioni del calciatore e pensare eventualmente ad un nuovo centravanti. Operazione questa che potrebbe prendere corpo eventualmente solo verso la fine del mese.