Dopo Ibrahimovic, anche Rebic salterà la sfida contro lo Spezia

La Spezia - Due vittorie su due partite, ma anche tanta sfortuna per il Milan in questo avvio di campionato. Dopo lo stop di Zlatan Ibrahimovic di qualche giorno fa a causa del coronavirus, la trasferta di Crotone porta tre punti ma anche l'infortunio ad Ante Rebic. Il croato ha subito una lussazione ad un gomito. Fortunatamente non ci sono fratture, ma ci sarà comunque bisogno del chirurgo per la riduzione del dislocamento. Sicuro assente contro lo Spezia che domenica prossima è di scena a San Siro.