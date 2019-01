Donnarumma e Torregrossa sono la coppia più prolifica della serie B

E Cellino vuole anche Trotta e Sau.

La Spezia - Fanno 25 gol in due, una coppia che funziona a meraviglia e che sta facendo le fortune del Brescia di Eugenio Corini. Squadra completamente cambiata rispetto al girone d'andata, le Rondinelle si sono candidati al ruolo di anti-Palermo ormai da qualche settimana. Unici a ricominciare il girone di ritorno con un successo (0-2 al Perugia), i prossimi avversari dello Spezia sono trascinati dagli attaccanti Donnarumma e Torregrossa. Il primo è leader della classifica marcatori con 17 reti (in 18 presenze), il secondo ha già raggiunto quota 8 e si distingue anche per il suo contributo al gioco di squadra.

Aquilotti avvertiti. Tanto più che Cellino non ha intenzione di lesinare gli sforzi nel mercato invernale per tentare di raggiungere la serie A senza gli spareggi. La corte a Trotta del Sassuolo è avviata ormai da tempo, rimane in piedi la pista che porta a Calaiò e, dulcis in fundo, la trattativa per Sau del Cagliari. Ingaggio da serie A così come i piedi, chissà che non sia il colpo finale del mercato in serie B.