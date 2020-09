La Spezia - Un'unica seduta domenical al pomeriggio come sempre a porte chiuse al centro sportivo del "Comunale" di Follo per lo Spezia di Vincenzo Italiano, che ieri ha accolto il neo-acquisto Jacopo Sala, primo innesto nella storia centenaria dello Spezia Calcio in un campionato di serie A. L'ex sampdoriano è in attesa di svolgere il secondo giro di tamponi per potersi in seguito aggregare al gruppo.