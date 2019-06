Domani sera Collovati, Omoboni e Angelozzi per lo scudetto del 1944

La Spezia - Dopo il successo dei due speciali Tv Spezia\scudetto 1944 in onda prima su Sportitalia mercoledì 6 febbraio e poi mercoledì 26 marzo su Top Calcio 24. lo Spezia Calcio, i Vigili del Fuoco e lo scudetto di guerra saranno ancora protagonisti a livello nazionale con un terzo speciale Tv da un'ora e trenta minuti. In onda mercoledì 12 giugno dalle 23.30 sull’emittente Top Calcio 24, canale sportivo nazionale dedicato solo al calcio, visibile sul canale 152 del digitale terrestre.

In studio e in diretta nazionale,a parlare della storia sportiva spezzina, il produttore ed opinionista Tv Fulvio Collovati, ex calciatore di Inter, Milan e Genoa, campione del mondo in Spagna nel 1982 ed ora commentatore sportivo. L’organizzatore dello speciale, il produttore televisivo Floriano Omoboni, assieme al comandante delle attività sportive dei vigili del fuoco Fabrizio Santangelo da Roma, il direttore generale dello Spezia Calcio Guido Angelozzi e Gianfelice Facchetti, autore dell’opera teatrale "Eravamo quasi in cielo" e figlio

dell’indimenticato Giacinto Facchetti.



Lo speciale Spezia\scudetto 1944, oltre che a livello nazionale sul canale Top Calcio è in onda in contemporanea su altri due canali tv: in Lombardia sempre su Top Calcio 24 visibile sul canale 114 del digitale terrestre, sempre in Lombardia e soprattutto a Milano anche sull’importante emittente Telelombardia, tv milanese visibile sul canale 10.