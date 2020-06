La Spezia - Nuova seduta pomeridiana nel verde di Follo per le Aquile di mister Italiano, iniziata con un riscaldamento tecnico e proseguita con un lavoro di forza su circuiti. A seguire, spazio ad alcune partitelle a tema nello stretto finalizzate al possesso palla e ad una partita a ranghi misti su metà campo. Per domani in programma una nuova seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse, preceduta dagli ormai consueti tamponi come da protocollo anti Covid-19.