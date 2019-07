Domani il primo test stagionale, superati i primi 500 abbonati

La Spezia - I primi 500 abbonamenti sono stati sottoscritti. Con una media di circa cento riconferme al giorno, lo zoccolo duro dell'Alberto Picco si riforma come ogni estate per farsi trovare pronto al primo appuntamento in campionato, fissato per la terza settimana di agosto. In questi primissimi giorni le biglietterie dell'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini" hanno accolto i tifosi spezzini: ad oggi sono esattamente 536 le tessere rinnovate. Questa prima fase si concluderà il 27 luglio, mentre dal 1° al 23 agosto sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti in "fase libera".



Angelozzi è pronto allo scambio, cui sta lavorando da qualche giorno: in aquilotto è pronto ad arrivare Andrea Seculin, 29 anni, di proprietà del Chievo; percorso inverso si prospetta per Filippo De Col, entrato nel novero dei giocatori bandiera, ma vicino ad un secondo saluto dopo quello di tre stagioni fa, quando passò in prestito al Cesena. Se tutto dovesse andare bene le operazioni potrebbero avvenire a titolo definitivo: il difensore dello Spezia ha un contratto in scadenza nel giugno del 2020, mentre il goriziano, ultima stagione da titolare nel 2013-14 (al Chievo solo dodici apparizioni in quattro anni) quando difendeva la porta dell'Avellino (fu autore di una grande stagione che infatti gli valse la chiamata di Campedelli), ha ancora in dote un biennale.



Intanto prosegue il lavoro a Sarnano per la rosa di Italiano. Domani alle 17.30 prima amichevole contro i dilettanti del Sarnano si gioca alle 17.30. Ingresso a pagamento (10,00 Euro, gratis Under 10).