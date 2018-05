Domani Crocchianti e Vignali sfidano Proia nei play-off di serie C

La Spezia - I play-off continueranno o per Federico Proia oppure per Marco Crocchianti e Luca Vignali. Domani è in programma Reggiana-Bassano per il secondo turno degli spareggi promozione della terza serie e di fronte ci saranno alcuni degli elementi che più si sono messi in luce tra i giocatori dello Spezia finiti a giocare in prestito. Tre elementi classe 1996 che tra un paio di mesi saranno protagonisti nel ritiro di Pontremoli, ma che oggi si giocano un appuntamento prestigioso.

Pronti al dentro o fuori anche David Okereke, che con il Cosenza affronta la Casertana, e Thomas Saloni in Juve Stabia-Virtus Francavilla.