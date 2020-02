Djuric e tante polemiche, la SaAlernitana batte il Trapani

La Spezia - La Salernitana centra la vittoria ma con non pochi brividi, soprattutto nella ripresa. Prime emozioni gia’ dopo una manciata di minuti. Al 10' Trapani pericoloso con un’azione manovrata sulla corsia di destra: Taugourdeau lancia nello spazio Pettinari che tutto solo davanti la porta viene fermato da Micai in uscita. Vantaggio della Salernitana al 13'. Dziczek apre per Cicerelli che dalla sinistra scodella al centro per Djuric che di testa supera Carnesecchi. Nella ripresa Trapani pericoloso al 29': Coulibaly va via a Dziczek e crossa al centro per Evacuo che calcia a rete, il palo grazia Micai. Aya provvidenziale al 30', stoppando un pericoloso Evacuo pronto a calciare a rete su corta respinta della difesa granata.