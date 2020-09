Djidji e Santander, alla Spezia la seconda chance

La Spezia - Sono prestiti, con diritto od obbligo di riscatto in caso di salvezza. Perché l'idea è sempre quella che Mauro Meluso condivise ormai quasi quattro settimane fa sul Boadicea. Costruire una rosa che possa lottare per la salvezza in serie A ma che, nel caso non dovesse farcela, eviterebbe lo sprofondo finanziario del club. Che rimane un rischio, anche in presenze del paracadute per le retrocesse. Però sono anche acquisti di esperienza internazionale, già rodati in serie A. Koffi Djidji dal Torino e Federico Santander dal Bologna si avvicinano allo Spezia e sarebbero due acquisti importanti.

Il francese, 27 anni nato a Bagnolet ma di origini della Costa d'Avorio, ha vestito la maglia del Nantes per sette stagioni prima di trasferirsi in Italia. Tanta Ligue 1, un po' di serie A con 17 presenze a stagione con i granata per colpa anche di un infortunio che nel 2019 lo mise fuori per qualche tempo. Centrale e terzino sinistro, bravo nel gioco aereo ma anche rapido, durante il lockdown divenne famoso per i suoi allenamenti sulle rampe delle scale di casa. In Italia non ha ancora sfondato, lo Spezia vuole scommettere sulla sua voglia di riscatto.

Il discorso vale anche per Santander dopotutto, messo in lista di cessione da Mihajlovic dopo una stagione da un solo gol in 24 partite. Poche per un centravanti che l'anno prima, all'esordio in serie A, ne aveva fatti 8. Paraguaiano, ha rimbalzato tra Sudamerica ed Europa in gioventù: Paraguay, Francia, Argentina, ancora in patria. Nel 2015 accetta di trasferirsi in Danimarca al Copenhagen e diventa un idolo, gioca anche in Champions ed in Europa League. A inizio estate le sirene dalla Cina: l'ingaggio di una vita o il calcio? A 28 anni appena compiuti, uno Spezia in costruzione magari arriva con il giusto tempismo.