Dita incrociate per Bidaoui, la lesione non lascia tranquilli

Tempi di recupero incerti, la speranza è di rivederlo in campo entro la fine del mese.

La Spezia - Luca Mora non ci sarà in quel di Foggia. Scattata per lui la quinta ammonizione in campionato nell'infrasettimanale contro la Salernitana, il centrocampista dovrà seguire i compagni dalla tribuna nella prossima trasferta. Tornerà poi dal turno successivo, mentre non ci sarà Soufiane Bidaoui. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante più funambolico di Pasquale Marino hanno individuato una lesione all'adduttore della gamba destra. Non è una ricaduta per il calciatore che era al rientro dopo qualche tempo, visto che prima era stato un problema al flessore sinistro a fermarlo.



Difficile stabilire una data di rientro per il belga, che a inizio anno aveva raggiunto un livello di forma devastante. La speranza è che il suo fisico reagisca al meglio e che possa tornare in campo magari nel giro di tre settimane, ma al momento nessuno si sbilancia. Il campionato regolare termina a metà maggio, poi ci sarà con tutta speranza un posto negli spareggi anche per gli aquilotti. E allora la presenza di Bidaoui potrebbe essere determinante.