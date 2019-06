Dionisi, l'emergente che piace a tutti ma col contratto blindato

La Spezia - Il Chievo si è messo in fila per ultimo e fa sul serio. Tutti a seguire Verona-Cittadella sugli spalti tranne i dirigenti che in teoria avevano gli spareggi per la serie A sotto casa. No, Campedelli e Pellissier sono andati a vedere Piacenza-Imolese ieri sera. Emiliani fuori dai giochi ma vittoriosi al "Garilli" per 1-2 grazie ad un'altra prestazione con i controfiocchi. E così la nomea di Alessio Dionisi cresce ancora. Tecnico 39enne, un passato da calciatore con pochissima C1, un po' di C2 e tonnellate di Dilettanti, ha creato una macchina da guerra in un anfratto della provincia padana che nel calcio non aveva mai alzato la testa così in alto. Piace a tanti club, anche allo Spezia, ma ha due anni di contratto e una clausola rescissoria da 150mila euro per liberarsi.