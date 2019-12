Dionisi: "Spezia in salute, ma noi possiamo battere chiunque"

La Spezia - “Il morale è buono, sappiamo di aver lasciato qualcosina per strada però allo stesso tempo sappiamo di aver recuperato una partita che era difficile da riprendere. Il pareggio di sabato può valere una vittoria se domani sapremo riconfermarci. Dovremo essere bravi ad andare a cercarci l’episodio". Così il tecnico Alessio Dionisi del Venezia in vista dell'arrivo dello Spezia di Vincenzo Italiano. I due allenatori sono stati tra i più in vista dello scorso campionato di Lega Pro insieme a Zanetti, oggi all'Ascoli. "Lo Spezia ha valori importanti, con giocatori di qualità - dice il tecnico al sito ufficiale - sappiamo che l’unico modo per limitarli è difendere da squadra e proporre il nostro gioco ma non è facile perchè lo Spezia è una squadra in salute che gioca bene a calcio, e dopo la sconfitta di Pescara ha inanellato una serie di risultati importanti. Si tratta di una squadra costruita per ottenere obiettivi importanti ma la affrontiamo con la volontà di sfatare il tabù del Penzo".

E ancora: "Dobbiamo confermarci nella prestazione cercando di ottenere di più, facendo valere anche il fattore campo, cosa che finora non siamo riusciti a fare ma questo non deve diventare un limite. Noi ce la possiamo giocare contro chiunque e lo faremo anche contro lo Spezia. Ora loro sono più cinici rispetto all’inizio del campionato, sono una squadra più consapevole. Ad oggi non ho ancora deciso chi giocherà domani, sono contento di chi ha giocato sabato scorso ma una decisione la prenderò solo domani”.