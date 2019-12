Dionisi: "Gara dominata, in casa sentiamo il peso"

La Spezia - Amareggiato per qualche brusio di troppo in tribuna, Alessio Dionisi ammette la sterilità dei suoi in zona gol, pur in un contesto positivo. Perché il Venezia la gara l'ha condotta, al di là del primo quarto d'ora di marca aquilotta: "Avevamo di fronte calciatori forti e abbiamo dominato la partita. Ammetto che anche i ragazzi sentono il peso di giocare in casa e non fare i tre punti, capisco che l'ambiente sia ancora scosso per quanto avvenuto un anno fa. Abbiamo fatto meglio in parità numerica ma ricordo che abbiamo preso un palo e che nella prima frazione Di Mariano meritava un rigore. Senza dimenticare la parata di Scuffet. Capisco il rammarico della gente ma vi chiedo di esprimerlo a fine partita".