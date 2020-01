Dilemma Burgzorg, ora lì rischia di giocarci Gyasi

La Spezia - Il colpo più costoso del mercato estivo è anche il grande punto interrogativo di questa prima metà di stagione. Delano Burgzorg, 21 anni compiuti a novembre, non ha ancora trovato la sua dimensione italiana. Anzi, per la verità neanche uno scampolo delle capacità che gli erano state attribuite è al momento venuta alla luce nelle 8 apparizioni del girone d'andata. Poco più di trecento minuti in campo, tre sole apparizioni da titolare e solo un tempo o poco più negli ultimi due mesi. Al 53esimo della partita contro la Virtus Entella una sostituzione dopo una prestazione impalpabile, che lasciava poco spazio agli interrogativi sui motivi del cambio.

Difficile togliere il posto ad un Bidaoui in forma, non gli si chiedeva questo. La beffa semmai è il fatto che l'ultimo turno prima della sosta consegna un Gyasi ritrovato, finalmente decisivo nel suo ruolo più congeniale di ala sinistra. Così, ora che il belga starà fuori ancora per qualche tempo per un problema muscolare, l'olandese rischia di non avere lo spazio per mettersi in luce. Se Italiano non ha goduto di abbondanza al centro dell'attacco, di certo non può lamentarsi del parco esterni. Con un Ragusa decisivo, un Federico Ricci con numeri da serie A (ma da recuperare) e l'affidabilità del Gyasi ala servirà finalmente mostrare qualcosa di notevole per entrare nel giro dei titolari.