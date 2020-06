Difesa tipo, riecco Ragusa. Oggi giocano quasi tutti

La Spezia - Diciannove giocatori di movimento convocati e sedici pedine da schierare in totale. Tolto Scuffet, metà della distinta di inizio gara è destinata a cambiare durante i 90 minuti di Spezia-Empoli, prima partita per gli aquilotti con la possibilità di fare cinque cambi. Non la prima per Vincenzo Italiano, che già ha potuto sperimentare la variazione la scorsa stagione quando allenava il Trapani in serie C. Il fatto è che davvero ci sarà spazio per quasi tutti oggi pomeriggio, tanto più che le defezioni sono cinque: Ramos, Di Gaudio, Bidaoui e i gemelli Ricci.



Qui Spezia. Dopo cento giorni senza una partita ufficiale, si ripartirà dalle certezze. La difesa è quella che aveva conosciuto il conforto della conferma già a partire dalla fine del 2019, con Erlic e Capradossi al centro, Ferrer e Marchizza sugli esterni. In mezzo sarà Bartolomei a sostituire Matteo Ricci (ma c'è anche Reinhart dato tra quelli in forma), con Mora a sinistra e Maggiore a destra. In avanti Nzola e Galabinov si giocano una maglia, con la possibilità di staffetta ma anche di giocare assieme a partita in corso. Gyasi sulla sinistra era uno dei più brillanti prima dello stop. A destra infine dovrebbe toccare a Ragusa, ultima partita giocata l'8 febbraio a Perugia.



Qui Empoli. Pasquale Marino ha più scelta del corregionale Italiano. In ritiro sono arrivati in 25, con la solita sfilza di grandi nomi. Basti pensare che in attacco il trio più accreditato è composto da Bajrami, Mancuso e Tutino, ma in panchina ci sono La Mantia e Ciciretti. Centrocampo con Ricci, Henderson e Frattesi. In difesa, davanti a Brignoli, ecco Fiamozzi, Maietta, Romagnoli e Balkovec.