Difesa bunker e mai sconfitto fuori casa il Palermo di Tedino

La Spezia - Insieme a Football Data la Lega B analizza il girone d’andata della Serie B ConTe.it con le curiosità ed i numeri delle singole squadre. Tocca alla capolista Palermo, che ha 39 punti in classifica e nella prima di ritorno affronterà lo Spezia al "Picco".

Rosanero campioni d’inverno, come nella stagione dell’ultima promozione in serie A, quando girarono a quota 40. Il titolo ha un valore importante, considerato che in 12 dei 13 campionati cadetti a 22 squadre, con i 3 punti per vittoria, chi ha girato per primo a metà stagione ha poi centrato la promozione (direttamente, o attraverso i playoff). La formazione di Tedino – che si trova a +5 sulle terze, finora massimo vantaggio di una capolista nella Serie B ConTe.it 2017/18 – vanta diversi record nella prima fase della stagione in corso: squadra che ha vinto più partite (10, come il Bari), che ne ha perse di meno (2, come il Frosinone), difesa migliore del torneo in assoluto (17 reti subite, come il Parma), unica ancora imbattuta fuori casa, dove – anche in questo caso – detiene la difesa “bunker” (7 gol al passivo). Ilija Nestorovski, 10 gol al giro di boa, è il calciatore più decisivo del torneo: le sue reti hanno fruttato 13 punti ai siciliani, di fatto un terzo del monte complessivo. Il “segreto” rosanero è la partenza-sprint: 8 i gol siciliani dal 1’ al 15’, record nel torneo, a braccetto con Carpi ed Empoli. Ivaylo Chochev, 3 gol al giro di boa, ha già eguagliato il record di segnature stagionali da quando gioca in Italia, come nelle stagioni di A 2014/15 e 2016/17, sempre in maglia rosanero.