Dietro e davanti devono succedere ancora tante cose

La Spezia - Tante conferme dal ritiro di Sarnano su Titas Krapikas. I tecnici sono tornati molto soddisfatti dalle due settimane del portierino lituano, a cui lo Spezia è intenzionato ad affidare le chiavi della porta nella prossima stagione nonostante le sue 20 primavere e il fatto che non abbia ancora mai giocatori tra i professionisti. In allenamento e nelle amichevoli è piaciuto molto per coraggio e reattività. D'altra parte l'uscita dalla Sampdoria non pare essere nata come rinuncia dei blucerchiati, ma più che altro figlia della differenza di vedute tra le prospettive del club e di Krapikas stesso sul proprio futuro a breve.

Guido Angelozzi cerca tuttavia ancora un secondo portiere da affiancargli, uno che possa insegnarli e alla bisogna sostituirlo. L'ultimo nome uscito è quello di Ivan Provedel dell'Empoli, che però a 25 anni e con un passato recente in serie A pare cercare una soluzione che possa garantirgli un ruolo di primo piano. In area di rigore i giochi sono fatti con il ritorno di Capradossi, mentre rimane in piedi l'ipotesi che Filippo De Col venga ceduto con Pucino (Salernitana) e Dickmann (Spal) profili che piacciono ma che non sono facili da raggiungere.

Con Bidaoui e Mastinu ancora out, il più vicino al rientro dovrebbe essere Galabinov. Il bulgaro di fatto non si è quasi mai allenato con i compagni fino ad oggi, la speranza è di rivederlo presto a Follo insieme al resto del gruppo. Non è sul mercato, sebbene non sia neanche incedibile (ma nessuno lo è al giusto prezzo). L'iniziale interesse della Cremonese è in ogni caso sfumato con i grigiorossi che sono andati su Daniel Ciofani, un profilo di pari livello. Un altro attaccante è comunque destinato ad arrivare entro la fine del mercato. Moncini è un obiettivo di tanti club, ma resta da vedere se il toscano accetterà di scendere di categoria già in estate.