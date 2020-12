Dieci pali, lo Spezia a centimetri da una classifica ancora migliore

La Spezia - Con quello di ieri sera colpito da Agudelo sull'1-0 contro il Bologna si raggiunge la doppia cifra. Lo Spezia ha centrato dieci tra pali e traverse in dodici turni di campionato in serie A, superando in questa statistica il Milan e rimanendo dietro solo al Verona di Juric. Una lunga serie di grida strozzate in gola che ha coinvolto mezza squadra. Oltre al colombiano, a quota tre, ne ha colpiti due Estevez e sono andati vicini al gol anche Bastoni, Agoume, Farias, Galabinov e Verde. Una testimonianza ulteriore della coralità della squadra di Italiano e la conferma che con un pizzico più di freddezza e fortuna lo Spezia può continuare a stupire ancora. Quella dei legni è una classifica da grandi: nelle prime posizioni, oltre alle tre già citate, ci sono poi Juventus, Napoli, Roma e Inter.