Dieci mesi fa una rimonta entusiasmante firmata Galabinov-Okereke

La Spezia - Per la settima volta di fronte nella seconda divisione nazionale, per la tredicesima contando anche la serie C: Spezia e Ascoli si ritroveranno una davanti all'altra sabato sul rettangolo verde del "Picco" a distanza di dieci mesi dall'ultima volta. A livello di serie B i precedenti sorridono maggiormente agli aquilotti, con quattro vittorie (indimenticabile quella in rimonta per 4-3 del 9 febbraio 2013 e tre pareggi. Davanti al pubblico di Viale Fieschi il 14 aprile scorso, gli aquilotti la spuntarono per 3-2 contro l'allora squadra di mister Vivarini: una rimonta in piena regola grazie alla doppietta di Galabinov e alla rete di Okereke che rimediarono il 2-0 con cui si chiuse il primo tempo con le reti picene di Brosco ed Ardemagni. Quel giorno Pasquale Marino scelse questi interpreti: Lamanna 7; Vignali 6.5, Terzi 6, Capradossi 5, Augello 6.5; Bartolomei 6.5 (85' De Francesco sv), Ricci 6 (73' Maggiore 6), Mora 7; Okereke 7, Galabinov 7.5, Da Cruz 6.5. L'Ascoli, che finì la gara addirittura in nove uomini, rispose con Lanni 6.5; Laverone 5, Brosco 6.5, Valentini 5.5, Rubin 6; Addae 4.5, Troiano 6 (68' Casarini 5.5), Frattesi 5.5; Ciciretti 5.5 (85' Chajia sv), Ninkovic 5; Ardemagni 6.5 (74' Rosseti 5.5).



Corsi e ricorsi storici. La prima vittoria aquilotta risale al gennaio 1968 con la squadra di Malavasi e Scarabello che si impose per 2-1 grazie alle reti di Roffi e del compianto Duvina. In campo quel giorno andarono Grandini, Forante, Falcomer, Bruschini, Motto, Brancaleoni, Rollando, Giampaglia, Roffi, Desio e Duvina. Vittoria anche due anni dopo con l'1-0 targato Spanio. Per gli aquilotti c'erano Grassi, Dordoni, Memo, Giulietti, Bonanni, Motto, Rollando, Dido (32'st Favara), Polato, Spanio e Rolla. Il tecnico era Orazi, ex attaccante. Nel febbraio 2017 la squadra di mister Di Carlo superò 2-1 i bianconeri di Aglietti grazie alle reti di Piccolo e Djokovic. In campo, oltre al giovanissimo Maggiore e Mastinu, c'era capitan Terzi, così come Nahuel Valentini che nel frattempo, dopo un giro in Spagna, è tornato qui per vestire proprio la maglia dell'Ascoli. Nel marzo 2018 finì invece 1-1 con vantaggio aquilotto di Marilungo e pari di Varela: aquilotti in sofferenza per tutto il secondo tempo per l'espulsione patita da Mora ad un amen dall'intervallo.



Nel 2019 altre due sfide. All'andata l'Ascoli vinse senza patemi, sbaragliando completamente i bianchi, reduce dall'amarissimo pareggio col Peugia imposto da Iemmello: era settembre, lo Spezia era nel bel mezzo di una crisi che sarebbe poi esplosa la settimana successiva nel 2-4 interno contro il Trapani. Al "Del Duca" la squadra di Italiano dovette soccombere sotto i colpi di Ninkovic e degli ex Da Cruz ed Ardemagni. Sembra passato un decennio e invece è roba di mesi. Sempre per le statistiche di rito, non bisogna dimenticare anche la gara amichevole di quest'estate a Sarnano, sede del ritiro dello Spezia: con i carichi pesanti sulle gambe, furono gli uomini dell'allora tecnico Zanetti ad imporsi con il penalty di Ninkovic (su rigore) e Scamacca, con rigore di Matteo Ricci nel mezzo.