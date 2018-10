Dieci giorni per recuperare Galabinov, Okereke e De Col

Forse serviranno gli esami strumentali anche per il nigeriano e per il terzino.

La Spezia - Si inizierà a capire qualcosa di più domani sulle condizioni di Galabinov, Okereke e De Col. Sono loro tre i primi casi da curare in questi circa dieci giorni che dividono dal ritorno in campo per l'ottava giornata di serie B contro il capolista Pescara. Il bulgaro è l'unico che è già passato da un esame medico approfondito per capire l'entita del problema muscolare che lo ha colpito durante la partita contro il Carpi. Si spera di vederlo già in settimana tornare a lavorare gradualmente a Follo, ma non è detto che riesca ad essere recuperabile già per il big match di venerdì 19 ottobre.



La dinamica dell'infortunio, uno scatto spalla a spalla con un difensore, suggerisce un tipo di infortunio simile per Okereke. Il nigeriano è uscito a fine primo tempo della partita contro il Livorno toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra e ha chiesto poi il cambio dopo pochi minuti dai rientro in campo. Anche in questo caso la sensazione è che possa trattarsi di un problema di natura muscolare. Infine il caso di De Col, ko nella rifinitura a porte chiuse di venerdì mattina. Non preoccupa invece Bidaoui, che è sembrato non averne più a livello di energie più che per un problema fisico.