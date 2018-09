Dieci euro per il grande basket e per aiutare Genova

La Spezia - Il basket di serie A torna alla Spezia, nel segno della solidarietà per Genova. Domenica 23 settembre alle ore 18 si giocherà al “PalaMariotti” l’incontro amichevole di beneficenza fra Victoria Libertas Pesaro e Dinamo Sassari, il cui incasso sarà totalmente devoluto ai genovesi sfollati dalle abitazioni dopo il crollo del viadotto Morandi. "La partita che si disputerà alla Spezia nel nostro PalaMariotti è un grande momento di solidarietà per la tragedia che ha colpito Genova ad agosto. - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - Siamo per questo orgogliosi di ospitare il grande basket, e sono sicuro che tutti gli appassionati e non solo, spezzini e di tutta la Liguria, verranno a tifare per Genova". L’evento sportivo si svolgerà con la regia del C.R. Liguria della FIP, con il patrocinio della Regione Liguria e il sostegno del Coni Liguria e della Federazione Italiana Pallacanestro.



I biglietti possono inoltre essere prenotati all’indirizzo eventi@liguria.fip.it e ritirati dalle ore 15.30 alle 16.30 del 23 settembre 2018 presso il punto accrediti che sarà allestito presso il PalaMariotti. ll costo del biglietto intero è di € 10,00 euro (dai 14 anni compiuti in su), il costo del biglietto ridotto è € 5,00 (da 13 anni a scendere e disabili).