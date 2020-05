Diciotto aquilotti sono tornati a corre al Comunale di Follo

La Spezia - Due mesi dopo si torna a respirare il calcio al centro di allenamento della prima squadra dello Spezia. Sono 18 i calciatori aquilotti che hanno usufruito della possibilità di svolgere lavoro aerobico all'aperto all'interno del Comunale di Follo questa mattina, dopo che ieri il club aveva deciso di aprire le porte della struttura a richiesta. Tolti i portieri, che continuano a lavorare a casa, quasi tutti hanno dunque scelto di lavorare in quello che è il loro "ufficio" durante la stagione.

Tre i turni di allenamento da un'ora e un quarto ciascuno con sei atleti alla volta, divisi equamente in due gruppi distinti tra il campo centrale ed il sussidiario. Rigorosamente a distanza di sicurezza, arrivati in pantaloncini e magliettta e ripartiti con lo stesso abbigliamento essendo gli spogliatoi chiusi. Il lavoro fisico si è basato sulle direttive che il preparatore Piero Campo ha impostato in videochiamata in queste settimane di stop.

Non è visto mister Vincenzo Italiano, che non avrebbe in ogni caso potuto svolgere nessuna delle sue attività. Per lui è tutto rimandato al massimo al 18 maggio, se il protocollo FIGC per la ripartenza degli allenamenti di gruppo sarà ritenuto soddisfacente dal Comitato tecnico scientifico nominato dal governo. Una risposta in merito è attesa entro questa settimana.