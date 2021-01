La Spezia - Grande e comprensibile soddisfazione in casa Spezia Calcio a seguito della convocazione di Nicolò Bertola, difensore in forza alla Primavera di Valter Bonacina, per lo stage di Coverciano della Nazionale Under 19, in programmata dal 17 al 20 gennaio. Il calciatore aquilotto, che nel marzo prossimo compirà 18 anni, svolgerà tre allenamenti presso il Centro Tecnico Federale, prima di far ritorno nella serata di mercoledì a Spezia.