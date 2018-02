Diamanti ha scelto Perugia: "Ho aspettato la squadra giusta"

La Spezia - “E' una piazza che mi è sempre rimasta simpatica dai tempi di Gaucci e di Ravanelli, c'è un tifo appassionato. E' questa la molla che mi ha spinto ad accettare”. Contratto di tre mesi per Alessandro Diamanti che sceglie il Perugia per tornare a giocare dopo qualche mese sabbatico. In estate il corteggiamento dello Spezia andato a vuoto, prima che gli aquilotti virassero a gennaio su Palladino. Tra l'altro proprio in giorni in cui Diamanti avrebbe cercato di riaprire un canale con il club bianco prima di trovare un approdo in Umbria.

“Sono rimasto fermo per scelta mia. Ho avuto tantissime richieste: il primo mese non ne ho ascoltata nessuna perché dovevo staccare dopo l'anno difficile di Palermo. Poi mi sono allenato, mi hanno chiamato dall'estero ma volevo rimanere in Italia dove penso di poter ancora dire la mia. Ho aspettato il momento giusto e la squadra giusta. Darò tutto nel momento in cui indosserò questa maglietta, questa è la sola cosa che posso assicurare”.