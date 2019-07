Di Natale resta allo Spezia, allenerà gli Allievi

La Spezia - Totò Di Natale continuerà ad insegnare calcio a Spezia. Nonostante la partenza di Pasquale Marino che un anno fa lo aveva voluto nel suo staff per affinare le competenze offensive degli attaccanti aquilotti, l'ex numero 10 dell'Udinese anche nella prossima stagione resterà nel club. Di Natale infatti allenerà gli Allievi Nazionali ma non è escluso che mister Italiano possa decidere di inserirlo nel suo staff per dar modo ai suoi giocatori offensivi di avvalersi dei preziosissimi consigli di chi ha segnato più di 200 gol in serie A e oltre 300 in una carriera lunghissima.