Di Natale è "un modello visivo" per gli attaccanti di Marino

Il tecnico aquilotto racconta quale contributo l'ex nazionale sta dando agli avanti aquilotti.

La Spezia - Totò Di Natale è tra i calciatori avuti da Pasquale Marino che hanno mantenuto un grande rapporto con il siciliano. Non a caso in autunno lo ha convinto a seguirlo nell'avventura allo Spezia. "Con Antonio siamo sempre rimasti in contatto, una volta chiusa la carriera all’Udinese è tornato a vivere tra Empoli e la Versilia. Così, quando sono stato contatto dallo Spezia ho pensato che i suoi consigli potessero essere utili per far crescere i nostri attaccanti. E’ uno straordinario modello visivo: lo stop, il primo controllo, il controllo orientato, i movimenti, come calcia. Antonio mostra, corregge, consiglia… Devo dire che le nostre punte ne hanno tratto beneficio".