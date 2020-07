Di Gennaro, Migliore e Meggiorini: tre ex aquilotti non rinnovano con i rispettivi club

La Spezia - L’avventura di Francesco Migliore con la Cremonese si è conclusa da giorni: l'ex difensore dello Spezia non ha accettato di prolungare l'accordo con il club sino alla conclusione del campionato. Stessa sorte per un altro ex aquilotto, Federico Meggiorini che, in scadenza di contratto alla fine di giugno, lascia Verona dopo cinque anni e potrebbe finire al neopromosso Vicenza dove ritroverebbe Mimmo Di Carlo. Il Chievo perde altri due anziani come Frey e Cesar, idem il Perugia con Greco e lo Spezia con Bidaoui. Anche la Juve Stabia finirà la sua stagione senza due giocatori di una certa levatura: si tratta di Buchel e di un altro ex aquilotto, Davide Di Gennaro. Il Cosenza perde Kanouté, di rientro a Pescara ma già promesso al Monaco mentre a Salerno fino ad agosto continueranno Russo, Lazzari, Heurtaux e Alessio Cerci, nonostante quest’ultimo fosse stato ufficializzato un anno fa con un contratto biennale.