Di Gaudio subito tra i convocati, Vitale è arrivato ieri sera in città

La Spezia - Che ci sia uno scampolo di partita anche per Antonio Di Gaudio? Non è escluso. Il calciatore ha svolto una sessione di allenamento con Vincenzo Italiano e compagni ed è stato quindi incluso tra i convocati per la partita contro il Pordenone. Non vede il campo dagli scorsi play off di serie C, ma da Verona fanno sapere che si è sempre allenato al massimo. Niente da fare invece per Luigi Vitale, arrivato in città solo ieri sera. Sarà probabilmente posticipata la presentazione dei due per permettere ad entrambi di sfruttare la domenica per tornare a Verona e fare le valigie in vista della permanenza alla Spezia. Stasera dopo la partita conferenza di fine mercato da parte del direttore Guido Angelozzi.